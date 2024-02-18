מרכז המבקרים של בית מרן החזון איש, הוקם ונבנה בהשקעת עתק במקום בו התגורר משך רבות בשנים, ונותן בפעם הראשונה הצצה נדירה לחייו ומורשתו של ענק הענקים, ועל המורשת העצומה שהנחיל לדורות. הוא הוקם במלאכת מחשבת של ממש, עם טובי האדריכלים והמהנדסים, בהפקה חסרת תקדים, מתוך רצון לשמר את ניחוח ההיסטוריה, ולהעניק למבקר חוויה על-חושית.

המרכז מספר את סיפורו של מרן החזון איש, החל מיום הולדתו בקוסובה, עובר דרך תחנות חייו, בין מלחמות העולם, וטלטוליו הרבים במינסק ובווילנא עד שהגשים את שאיפתו לעלות ולהשתקע בארץ ישראל