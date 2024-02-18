ברוכים הבאים
לבית מרן החזון איש
למען ידעו דורותיכם
מרכז המבקרים
בית מרן החזון אי"ש
מרכז המבקרים של בית מרן החזון איש, הוקם ונבנה בהשקעת עתק במקום בו התגורר משך רבות בשנים, ונותן בפעם הראשונה הצצה נדירה לחייו ומורשתו של ענק הענקים, ועל המורשת העצומה שהנחיל לדורות. הוא הוקם במלאכת מחשבת של ממש, עם טובי האדריכלים והמהנדסים, בהפקה חסרת תקדים, מתוך רצון לשמר את ניחוח ההיסטוריה, ולהעניק למבקר חוויה על-חושית.
המרכז מספר את סיפורו של מרן החזון איש, החל מיום הולדתו בקוסובה, עובר דרך תחנות חייו, בין מלחמות העולם, וטלטוליו הרבים במינסק ובווילנא עד שהגשים את שאיפתו לעלות ולהשתקע בארץ ישראל
אוצרות הקודש
במהלך השנים נאצרו כתבים וחפצים מחייו של מרן החזון אי"ש, הנוסכים טללי נחמה ומותירים את זכרו של האיש והחזון, ומעניקים הצצה בלתי אמצעית לדמותו ולמסכת חייו.
בין הממצאים ניתן למצוא חפצים נדירים, חפצי קודש ופריטים אחרים, שנשמרים באדיקות במשך עשרות בשנים. כן ניתן למצוא תמונות נדירות, כתבים וספרים עתיקים, כולם מצויים בשמירה בתנאים מתקדמים, על מנת לשמר אותם לדורות הבאים.
תחנות חייו
בעבודת עמל רבה, אספנו פרקים מרכזיים, בשפה מונגשת וידידותית, להקיף עד כמה שניתן חלקים רבים מחייו. תחנות חייו-מסכת חייו המופלאה של מרן החזון איש זיע"א, מיום בו זרחה שמשו והואר העולם בלידתו, עובר דרך גלותו למקום תורה, עמל התורה ושקידתה, והעמדת תלמידים הרבה במשך כל שנות חייו, עד אשר הפציע אורו בארץ ישראל, בהקימו את עולם התורה מחדש, לאחר חורבן יהדות אירופה והסתלקותם של גדולי עולם.